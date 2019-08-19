Метеорологов на острове Вайгач оградили от назойливых белых медведей

19.08.19 15:11

© РИА Новости. Евгения Новоженина

19 августа. Interfax-Russia.ru - Волонтеры Всемирного фонда дикой природы (WWF) для защиты метеорологов от белых медведей установили специальное ограждение на гидрометеостанции имени Е.К.Федорова на северной оконечности острова Вайгач, между Карскими и Баренцевым морями.

Как сообщает пресс-служба Баренц-отделения WWF в понедельник, забор протяженностью 400 м и высотой в три метра будет защищать сотрудников метеостанции от непрошенных косолапых гостей. Метеорологи смогут без страха работать и передвигаться между хозяйственными постройками.

"В прошлом году мы установили на станции видеокамеры, наладили систему связи, освещение. В этом году второй этап - это установка специальной сетки - заграждения, которую не смогут порвать животные", - приводятся в сообщении слова директора Баренц-отделения WWF России Олега Суткайтиса.

По его словам, проект пилотный, он может быть применен и на других станциях, которые находятся в ареале обитания белого медведя.

Метеорологи, которые работают на станции им.Е.К.Федорова, отмечают, что строительные работы волонтеров осложняли погодные условия и ежедневные визиты белых медведей.

По северной оконечности острова Вайгач, где располагается станция, проходит один из миграционный маршрутов хищников. Медведи подходят к постройкам регулярно. Из-за этого метеорологам ранее приходилось по нескольку дней проводить взаперти.

Эксперты WWF России приняли решение дополнительно установить защитное ограждение по периметру, чтобы снизить число конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем.

Как сообщалось, в октябре 2018 года на гидрометеостанции им. Е.К.Федорова были установлены крепкие решетки, прожекторы и система видеонаблюдения для защиты сотрудников от белых медведей.