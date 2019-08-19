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Модернизация заводов "Лотос" и "Красные баррикады" требует 2,8 млрд рублей

© РИА Новости. Пресс-служба АО «Судостроительный завод «Лотос»
19 августа. Interfax-Russia.ruС - Программа перевооружения крупнейших астраханских судостроительных заводов "Лотос" и "Красные баррикады" предусматривает инвестиции в объеме 2,8 млрд рублей, сообщил гендиректор АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (ЮЦСС, входит в ОСК) Алексей Селезнев в понедельник в ходе визита в Астрахань заместителя министра экономического развития РФ Михаила Бабича.

"Ситуация непростая. "Лотос" и "Красные баррикады" в модернизацию производства средства не вкладывали. Мы разработали программу перевооружения, в целом по двум площадкам это порядка 2,8 млрд рублей", - сказал Селезнев, не уточнив ориентировочные сроки начала и завершения программы, а также источники ее финансирования.

По словам Селезнева, после модернизации предприятия смогут "строить и сдавать заказчику по рыночной цене порядка 10-12 судов класса "река-море" в год. При этом "Красные баррикады" смогут строить офшорные объекты - добывающие и разведывающие платформы.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", Селезнев сообщил, что разработана "дорожная карта" запуска проходящего процедуру банкротства завода "Красные баррикады", которая предусматривает "ряд мероприятий, позволяющих в декабре запустить предприятие в работу".

"В данный момент проводятся подготовительные мероприятия по подаче электропитания на площадки, ожидаем к концу недели прием электропитания, и далее будет проведена проверка электрооборудования. Для того, чтобы запустить завод, потребуются вложения порядка 200-250 млн рублей, окончательно цифру сказать не можем, ревизия оборудования возможна только после подачи электропитания в цеха", - сказал Селезнев.

По его словам, завершена инвентаризация основного имущества, которое ЮЦСС приобрел с торгов, став тем самым собственником "Красных баррикад".

Как сообщалось, в июне ЮЦСС стал победителем торгов имуществом "Красных баррикад", предложив за лот 955 млн рублей.

Судозавод "Лотос" также находится под управлением ЮЦСС, который владеет основным пакетом акций завода.

Верфь "Красные баррикады" специализируется на строительстве сухогрузных судов и танкеров, плавучих установок. Арбитражный суд Астраханской области в декабре 2017 года признал ОАО "Судостроительный завод "Красные баррикады" банкротом по заявлению Сбербанка в связи с наличием задолженности в размере 10,3 млн рублей. В отношении верфи было введено конкурсное производство, которое неоднократно продлевалось, в последний раз - до 5 декабря.

ОАО "ССЗ "Лотос" является ведущим судостроительным предприятием на юге России, осуществляет ремонт корпусов судов, судовых систем и механизмов.

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