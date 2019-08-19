Забайкальский край получит 600 млн руб на сбалансированность бюджета

19.08.19 15:29

© РИА Новости. Владимир Трефилов

19 августа. Interfax-Russia.ru - Забайкальский край получит из федерального бюджета 600 млн рублей на сбалансированность регионального бюджета, следует из подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым распоряжения правительства РФ.

"Обеспечить предоставление в 2019 году из федерального бюджета бюджету Забайкальского края дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ в размере 600 млн рублей", - говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.

Средства планируется направить на исполнение "первоочередных расходов" региона.

Последний раз, по данным сайта краевого парламента, дотации на сбалансированность Забайкалье получило в июне текущего года. Тогда сумма составила 3,2 млрд рублей. Она была учтена в бюджете-2019 года.

Таким образом после внесения изменений в краевой бюджет в июне его доходы составили 69,9 млрд рублей, расходы - 71,4 млрд рублей, дефицит - 1,5 млрд рублей или 2,1% от расходов.