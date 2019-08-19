Около 25 тыс. новых мест появится в школах Алтайского края к 2025г

19.08.19 15:34

© РИА Новости. Александр Кряжев

19 августа. Interfax-Russia.ru - Более 30 новых школ построят в Алтайском крае до 2025 года для перехода на односменное обучение, сообщил министр образования и науки региона Максим Костенко на пресс-конференции в понедельник.

"В целом до 2025 года в Алтайском крае планируется построить 34 школы и 42 пристроя к действующим школам, это около 25 тысяч новых мест. Также планируется отремонтировать более 300 школ, оснастить новым оборудованием и автотранспортом все школы края", - сказал министр.

Он отметил, что в настоящее время в регионе уже завершена приемка школ к предстоящему учебному году. Ее прошли 1 тыс. 97 школ. В связи со снижением количества школьников некоторые из школ приобрели статус филиалов: из 1 тыс. 97 школ, которые будут работать в новом учебном году, 414 - филиалы.

По словам Костенко, в 2018 году вторая смена обучения была сокращена на 2% благодаря вводу почти 1 тыс. новых мест. До конца 2019-2020 учебного года будет введено еще около 1 тыс. 500 новых мест. Это позволит сократить вторую смену почти на 4%.