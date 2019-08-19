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19.08.19 15:42
В День города на Тверской улице пройдут 600 лекций и мастер-классов
"7 и 8 сентября в День города на Тверской улице пройдет необычная интерактивная программа, в рамках которой можно будет сделать миниатюрные копии павильонов ВДНХ и ее мозаичную карту, отчеканить и расписать юбилейные значки, собрать и запрограммировать роботов, а также узнать все о тюнинге мотоциклов", - говорится в сообщении.
Как отмечают в мэрии, занятия посвятят ремеслам и профессиям, представленным в "Технограде" и "Парке ремесел" на ВДНХ.
Программа будет поделена на четыре тематические площадки, сообщают в пресс-службе.
Площадку "Рождение легенды" посвятят первым годам работы ВДНХ. Здесь откроется мотомастерская, где гости смогут разобраться в устройстве мотоциклов и попробовать себя в роли слесаря-механика.
На площадке "Программа возрождения" профессиональные художники проведут мастер-класс по росписи керамических плиток и изразцов. Для юных гостей мероприятия будут проведены занятия по лепке героев мультфильмов из скульптурного пластилина и созданию миниатюрные копии известных зданий ВДНХ.
На площадке "Место встречи" пройдут занятия по оформлению мини-картин в мозаичной технике и витражей. Гости смогут собрать большое мозаичное панно "Карта ВДНХ". В длину оно составит три метра, а в высоту - полтора метра.
Тематическая зона "Новая эра" будет посвящена робототехнике. Все желающие смогут поучаствовать в создании простых роботов и увидеть, как их конструируют и программируют.
В мэрии отмечают, что в период празднования дня рождения столицы Тверская улица станет пешеходной.
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