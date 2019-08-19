"СР" на Урале добивается снятия с выборов в ГД биатлониста Шипулина

19.08.19 16:00

© РИА Новости. Александр Натрускин

19 августа. Interfax-Russia.ru - Свердловское региональное отделение партии "Справедливая Россия" подала иск в областной суд с требованием о снятии с выборов в депутаты Государственной думы кандидата от единороссов биатлониста Антона Шипулина, у которого обнаружились акции иностранного банка.

"Административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 7-го созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу Шипулина будет рассмотрен 21 августа", - сообщает Свердловский областной суд.

Председатель совета регионального отделения "Справедливой России" Андрей Кузнецов пояснил агентству "Интерфакс-Урал", что партия обратилась в суд после того, как на сайте облизбиркома появилась информация о том, что Шипулин владеет акциями немецкого банка.

"Зарегистрированный кандидат к моменту регистрации должен был расстаться со всеми иностранными акциями, не владеть и не управлять ими. Это очень жесткое требование и за неисполнение этого требования идет отстранение от избирательной кампании", - добавил Кузнецов.

Согласно данным, опубликованным на сайте облизбиркома, Шипулин не предоставил информацию о 10 тыс. облигаций ПАО Сбербанк на сумму 10 млн рублей, а также о 50 структурированных нотах Коммерцбанк АГ (Германия) стоимостью 3,6 млн рублей. Помимо этого он не задекларировал 2,3 тыс. рублей в ПАО Банк "ФК Открытие" и пустой счет в банке ВТБ.

Как сообщалось, Госдума в январе 2019 года досрочно прекратила полномочия депутата-"единоросса" Сергея Бидонько, избранного по Серовскому одномандатному избирательному округу, в связи с назначением его заместителем губернатора Свердловской области.

Документы на участие в выборах по данному округу, подали восемь человек, в том числе биатлонист Шипулин.