Власти Приамурья подготовили первые пункты длительного пребывания для потерявших жилье во время наводнения

19.08.19 16:14

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

19 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Амурской области утвердили первый список граждан, которым будет предоставлены места в пунктах длительного пребывания из-за потери жилья во время наводнения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"На сегодня это 30 жителей Мазановского района и один - Селемджинского района. Сейчас ведется работа по подготовке пунктов долговременного пребывания к приему людей", - говорится в сообщении.

К приему пострадавших от наводнения подготовлено общежитие в Моховой Пади (Благовещенск), где могут разместиться от 15 до 19 человек, в зависимости от семейного положения и наличия детей. Также в качестве пункта длительного пребывания будет работать гостиница "Бурея" в Новобурейске, выделяются места ориентировочно для 40 человек.

"И готовы две комнаты - в Благовещенске в общежитии на Ленина, 2, куда селим две семьи. Там же идет ремонт еще 21-й комнаты - предварительный срок окончания работ - две недели", - цитирует пресс-служба министра имущественных отношений Сергея Олиферова.

Ранее сообщалось, что предварительно в Приамурье в результате паводка признаны аварийными более 170 домов.

"Предлагаю по затопленным деревням Мазановского района усилить работу по приёму заявок от граждан на размещение в пунктах долгосрочного пребывания. Заявления принимаются до 1 сентября, чтобы можно было спланировать количество мест для расселения", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Орлова.

В регионе с 25 июля из-за наводнения действует режим ЧС. В 20 муниципальных образованиях (129 населенных пунктов) было подтоплено 788 жилых домов и более 7 тыс. подворий, 31 общественно значимый объект и шесть объектов коммунально-инженерной инфраструктуры. В общей сложности из зоны паводка были эвакуированы почти 2,6 тыс. человек. В настоящее время все дома в регионе освободились от воды, основные транспортные магистрали открыты для проезда.