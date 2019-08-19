Стюардессу, спасшую 43 пассажира из горящего самолета в Бурятии, предлагают удостоить госнаграды

19.08.19 17:41

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

19 августа. Interfax-Russia.ru - Вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак выступил с предложением наградить бортпроводницу самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елену Лапуцкую, которая 27 июня спасла 43 пассажира самолета, потерпевшего крушение в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск.

Соответствующее обращение Турчак направил президенту РФ Владимиру Путину, сообщили журналистам в пресс-службе партии в понедельник.

"Геройский поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды. Безусловно, такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне", - цитирует Турчака пресс-служба.

27 июня самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара " из-за отказа двигателя совершил жесткую посадку в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск и, врезавшись в здание очистных сооружений, загорелся. Бортпроводница Елена Лапуцкая в одиночку сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Благодаря этому, никто из 43 пассажиров не погиб. Командир корабля и бортмеханик погибли сразу, второй пилот покинул самолет через аварийный люк горящей кабины.

На днях президент РФ присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, совершившего аварийную посадку в Подмосковье, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества. Airbus-321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа совершил аварийную посадку с выключенными двигателями и убранным шасси на кукурузном поле в районе деревни Рыбаки Раменского округа Московской области. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа. Жертв удалось избежать, но около 80 человек обращались за помощью к медикам. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.