Отменено уголовное дело в отношении женщины, получавшей лекарство из-за рубежа для сына на таможне в Москве

19.08.19 17:55

© РИА Новости. Максим Богодвид

19 августа. Interfax-Russia.ru - Транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, получившей на почте заграничное лекарство для сына, страдающего эпилепсией, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

"По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного статье 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства)",- сказал Куренной.

По его словам, в настоящее время материалы направлены на дополнительную процессуальную проверку в Московскую таможню, ее ход и результаты находятся на контроле Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что женщина, получавшая заграничное лекарство для ребенка-эпилептика, проходит свидетелем по уголовному делу о провозе через границу психотропных веществ.

"Жительница Москвы в настоящее время проходит свидетелем по данному уголовному делу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФТС.

Там добавили, что уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.229.1 УК РФ "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов".

По данным ФТС, москвичка была задержана в одном из отделений "Почты России" в Москве в момент получения таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором "Фризиум".

"Всего жительница столицы получила три международных почтовых отправления (МПО) с "Фризиумом". Общий размер партии составил 600 таблеток. Препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен Постановлением Правительства Российской Федерации № 681 от 30.06.1998", - добавили в ведомстве.

Получатель посылки пояснила, что заказала данный лекарственный препарат через интернет для своего больного эпилепсией 25-летнего сына, при этом она не представила соответствующего рецепта врача или заключения консилиума о необходимости применения данного препарата, сообщили в пресс-службе.

В свою очередь директор правозащитного Фонда "Дом с маяком" Лида Мониава сообщала "Интерфаксу", что мать больного ребенка была задержана сотрудниками таможенной службы в Москве на почте при получении ею посылки с препаратом "Фризиум", который она заказала за рубежом для своего ребенка с эпилепсией.

Задержание матери вызвало общественный резонанс, это не первый случай за последнее время.