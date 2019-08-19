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19.08.19 17:57

Кузнецова: ребенок из Татарстана не был обеспечен незарегистрированным в РФ лекарством даже после решения суда

© РИА Новости. Владимир Астапкович
19 августа. Interfax-Russia.ru - Ребенка из Татарстана обеспечили незарегистрированным в России лекарством только после вмешательства уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, несмотря на имеющееся обращение в Минздрав региона и последующее решение суда, сообщает ее пресс-служба.

"Для льготного обеспечения девочки жизненно необходимым лекарством официальный представитель ребенка сначала обратился в Министерство здравоохранения Республики Татарстан, а после того, как вопрос не был решен - в суд. Однако даже несмотря на имеющееся судебное решение, необходимое лекарство ребенку предоставлено не было", - говорится в сообщении пресс-службы Кузнецовой в понедельник.

В сообщении отмечается, что девочка из Татарстана "страдает очень редким заболеванием, для лечения которого консилиум врачей рекомендовал ребенку препарат, не зарегистрированный на территории РФ".

"Детский омбудсмен направила обращение в прокуратуру республики Татарстан, а также в адрес главы региона. В результате для лечения ребенка из регионального бюджета были выделены необходимые денежные средства. В настоящее время девочка обеспечена лекарственным препаратом и получает соответствующее лечение", - говорится в сообщении пресс-службы.

Минздрав РФ в пятницу заявил, что проанализирует случаи назначения незарегистрированных лекарств врачами. А производители должны самостоятельно обращаться для регистрации в России, сказали в Минздраве. Также в министерстве отмечают, что есть работающий механизм обеспечения незарегистрированными лекарствами, согласно которому для получения такого препарата должно быть заключение консилиума врачей. Решение должно поступить в Минздрав, который выдаст разрешение на ввоз лекарства в срок, не превышающий пяти дней, заверяют в министерстве.

Между тем директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявляла о том, что на каждом этапе получения лекарства процесс тормозится.

Как сообщила в четверг Мониава, ещё одну мать задержали на почте при получении препарата для сына, возбудили уголовное дело, дом обыскали, изъяли компьютер.

Месяц назад другую мать также задержали на почте при получении препарата для ребенка. Тогда после широкого общественного резонанса уголовное дело возбуждать не стали.

По данным Мониавы, таможенным службам известно и о других посылках с незарегистрированными препаратами, которые заказали в России.

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович заявил, что обратился к руководству страны, чтобы прекратить практику возбуждения уголовных дел в случае получения незарегистрированных лекарств для тяжело больных детей их родителями.

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