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Минтранс: орнитологическая защита аэропортов РФ налажена, но полностью обезопасить самолеты от птиц невозможно

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
19 августа. Interfax-Russia.ru - Система орнитологической защиты аэропортов в РФ налажена, требования к ней установлены, но полностью обезопасить самолеты от столкновения с птицами невозможно, считают в Минтрансе РФ.

"Существует абсолютно ясная, коррелированная с мировыми стандартами система орнитологической защиты. Но поскольку мы живем в живом мире, абсолютной защиты быть не может: мы не можем истребить всех птиц", - заявил журналистам замглавы Минтранса РФ Александр Юрчик.

Он пояснил, что меры защиты действуют в районе взлетно-посадочных полос, на подходах к ним, "а дальше невозможно ничего сделать". "Самолет набрал определенную высоту - и там уже невозможно создавать систему защиты. Можно создавать только системы "непривлечения" птиц. Например, если есть свалки, их закрывают", - сказал замминистра.

Как сообщалось, утром 15 августа Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Симферополь, совершил аварийную посадку на кукурузном поле неподалеку от места вылета. На борту лайнера было 226 пассажиров и семь членов экипажа, все остались живы. Причиной происшествия называют попадание птиц в оба двигателя самолета.

Орнитологическую защиту аэродромных объектов "Жуковского" обеспечивает АО "Летно-исследовательский институт имени М. М. Громова" (ЛИИ Громова, "дочка" ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"). После авиапроисшествия в ЛИИ заявили, что перед вылетом лайнера "Уральских авиалиний" полоса была осмотрена "на предмет отсутствия миграции птиц", во время вылета орнитологические средства защиты работали штатно. Вместе с тем первый замгендиректора управляющей компании аэропорта "Рампорт Аэро" Евгений Солодилин заявил позднее, что ЛИИ Громова неоднократно обращался в прокуратуру с жалобами на увеличенное скопление птиц вокруг аэродрома, в последний раз - примерно месяц назад.

"И мы знаем, что проводились проверки, и неоднократно проводились, и проводились различные мероприятия и проводятся. Нам это известно. И обращение было не одно, и не два - и реакция всегда была. И, насколько нам известно, город начал дополнительные меры предпринимать. Начались какие-то дополнительные уборки в тех местах, где раньше были свалки", - говорил Солодилин.

В Минэкологии Московской области в свою очередь сообщали, что на территории городов Раменское и Жуковский расположены "объекты, связанные с обращением с отходами", в том числе полигон ТБО "Сафоново" в более 10 км от аэропорта. Эти объекты, как утверждали в ведомстве, не являются местами обитания птиц, поскольку они давно закрыты. Вместе с тем чиновники признали наличие незаконной свалки строительных и бытовых отходов вблизи озера Глушица, где в течение нескольких лет незаконно сбрасывались коммунальные и строительные отходы.

"По берегам Глушицы сложилась, безусловно, неприятная экологическая ситуация. (...) Мы совместно с администрацией города Жуковский договорились о том, что мы совместно изыщем уже на этот год ресурсы для того, чтобы территория была убрана. Я уверен, что в 2020 году эта работа будет точно завершена", - говорил журналистам министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

"Вы же помните, ЛИИ Громова обращался к властям, что они как операторы обеспокоены (скоплением птиц вокруг "Жуковского" - ИФ). Но то ли не успели среагировать, то ли кто-то отнесся халатно, - прокомментировал ситуацию Юрчик. - Мы сейчас дополнительно проверяем ЛИИ как аэродром гражданской авиации, он ведь выполняет нормы и требования как гражданской авиации, так и экспериментальной. Но то, что он получил сертификат, это было проверено. И ясно, что он выполняет все требования орнитологической защиты".

"Создать что-то универсальное, абсолютно безопасное достаточно трудно. Птицы попадают достаточно часто и в двигатели, и в обтекатели, и даже в лобовые стекла. Но самолет проходит отдельные испытания на попадание птиц", - заключил Юрчик. Он добавил, что необходимости в дополнительных проверках аэропортов после истории в "Жуковском" нет.

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