Путин: российские РСМД не будут размещать в тех регионах мира, где нет аналогичного вооружения США

19.08.19 18:43

© РИА Новости. Григорий Сысоев

19 августа. Interfax-Russia.ru - Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) в тех регионах мира, где не будет соответствующего вооружения США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается ракет средней и меньшей дальности, то я уже заявлял об этом и здесь, во Франции хочу сказать еще раз - мы берем на себя обязательства в одностороннем порядке. Если такие ударные комплексы будут производиться Соединенными Штатами, мы тоже будем это делать", - сказал он на пресс-конференции перед началом переговоров со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

"Но мы не будем их размещать в тех регионах мира, пока там не появятся американские комплексы такого рода", - подчеркнул Путин.