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19.08.19 18:43
Путин: российские РСМД не будут размещать в тех регионах мира, где нет аналогичного вооружения США
"Что касается ракет средней и меньшей дальности, то я уже заявлял об этом и здесь, во Франции хочу сказать еще раз - мы берем на себя обязательства в одностороннем порядке. Если такие ударные комплексы будут производиться Соединенными Штатами, мы тоже будем это делать", - сказал он на пресс-конференции перед началом переговоров со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
"Но мы не будем их размещать в тех регионах мира, пока там не появятся американские комплексы такого рода", - подчеркнул Путин.
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