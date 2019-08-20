Уровень реки Амур у Хабаровска достиг отметки "опасное явление"

20.08.19 06:11

© РИА Новости. Игорь Агеенко

20 августа. Interfax-Russia.ru - Уровень воды в Амуре у Хабаровска за сутки поднялся на 4 см и достиг отметки 599 см, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.

"Гребень амурского паводка находится у Хабаровска. По оперативным данным, уровень реки Амур на 06:00 местного времени (23:00 мск) составил 599 см", - говорится в сообщении.

При этом, "опасным явлением" считается уровень реки 600 см. Если вода поднимется еще выше, то на левобережье у краевой столицы может подтопить 3,7 тыс. дач, а также 24 придомовые территории в низких местах города. В зоне риска также окажутся жилые дома, водозабор в районе остановки Красная речка, подъездные пути к ТЭЦ-3.

В результате прохождения циклона с 14 августа количество подтопленных жилых домов в краевом центре возросло до 37, также под воздействие дождевых и паводковых вод попали 151 приусадебный участок и семь земельных участков.