Greenpeace обеспокоен сроками выпуска животных из "китовой тюрьмы"

20.08.19 06:14

© РИА Новости. Антон Денисов

20 августа. Interfax-Russia.ru - Всероссийский институт океанографии (ВНИРО) не обнародовал планы по вывозу оставшихся двух косаток и 81 белухи из "китовой тюрьмы" в Приморье, Greenpeace Россия обеспокоен возможным затягиванием сроков.

"С приближением осени острее встает вопрос темпов выпуска китов. Очевидно, что при нынешней транспортировке по три-четыре ванны раз в три недели, Охотское море успеет замерзнуть до того, как "китовая тюрьма" опустеет", - сообщил ведущий эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян, слова которого цитирует пресс-служба экологической организации.

В Greenpeace просят ВНИРО опубликовать план перевозки оставшихся в "китовой тюрьме" животных.

"Если у ВНИРО действительно есть план быстрой перевозки большого количества белух, он должен быть оглашен как можно быстрее", - отмечает Таргулян.

Также в сообщении отмечается, что четвертый выпуск, намеченный на 22 августа, может задержаться из-за паводка в Хабаровском крае. На свободу должны отправиться последние две косатки и шесть белух.

"Во ВНИРО, который контролирует освобождение животных, Greenpeace пояснили, что к операции все готово, но за изменениями погоды продолжают следить. По необходимости сроки операции могут быть скорректированы", - говорится в сообщении.

Экологи отмечают, что в условиях осложнившихся погодных условий должна быть прозрачность выпуска: информирование общественности о ходе операции, присутствие независимых ветеринаров и специалистов по поведению китообразных, непрерывная видеофиксация выпуска с фиксацией тайминга.

Также Greenpeace повторно обращается к ВНИРО с просьбой провести новый подсчет оставшихся белух в присутствии независимых наблюдателей, так как общественность продолжается беспокоиться за судьбу животных.

На вопрос о сроках вывоза и составе четвертой партии животных из "китовой тюрьмы" в пресс-службе ВНИРО агентству "Интерфакс - Дальний Восток" не ответили.