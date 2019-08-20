Семь подземных ходов времен Второй Мировой войны обнаружены на Итурупе

20.08.19 06:16

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 августа. Interfax-Russia.ru - Участники экспедиции на островах Курильской гряды "Восточный бастион - Курильская гряда" в ходе поисковых работ на острове Итуруп обнаружили сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй Мировой войны.

Ученые и военные исследовали на Итурупе около 100 метров обнаруженных подземных ходов, сообщили во вторник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

Участники экспедиции также планируют провести исследование деревянной японской шхуны постройки 30-40 годов прошлого века, затонувшей в заливе Касатка на острове Итуруп примерно в 60-80 метрах от берега. Во время отлива часть остова судна появляется из воды.