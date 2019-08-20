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20.08.19 06:23
Дорожные службы восстановили проезд к четырем селам на юге Приморья
"Восстановлен проезд к селам Кугуки, Линевичи, Утесное, Загородное в Уссурийском городском округе", - сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Отрезанными паводком остаются село Комиссарово в Ханкайском районе и Новогеоргиевке в Октябрьском районе. К остальным селам есть проезд. Работы на размытых участках продолжаются, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в муниципальной компании Примавтодор, которая занимается восстановлением дорог.
Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю, наблюдаются переливы на 10 участках автомобильных дорог в шести районах края.
Организовано три лодочных переправы в Уссурийском городском округе, Пограничном и Ханкайском районах. На них круглосуточно дежурят спасатели.
На реках края отмечается спад воды.
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