20.08.19 06:23

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 августа. Interfax-Russia.ru - Дорожные службы восстановили проезд к четырем селам на юге Приморья, затопленными остаются 10 участков автомобильных дорог.

"Восстановлен проезд к селам Кугуки, Линевичи, Утесное, Загородное в Уссурийском городском округе", - сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Отрезанными паводком остаются село Комиссарово в Ханкайском районе и Новогеоргиевке в Октябрьском районе. К остальным селам есть проезд. Работы на размытых участках продолжаются, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в муниципальной компании Примавтодор, которая занимается восстановлением дорог.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю, наблюдаются переливы на 10 участках автомобильных дорог в шести районах края.

Организовано три лодочных переправы в Уссурийском городском округе, Пограничном и Ханкайском районах. На них круглосуточно дежурят спасатели.

На реках края отмечается спад воды.