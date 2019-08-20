Площадь лесных пожаров в Иркутской области снизилась до 112 тыс. га

20.08.19 07:44

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 августа. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки в Иркутской области было ликвидировано четыре лесных пожара, продолжает действовать восемь очагов площадью 112 тыс. 743 га, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщалось, утром в понедельник действовало 11 пожаров на 114 тыс. 927 га - таким образом, число очагов уменьшилось на три, площадь горения снизилась на 2 тыс. 184 га.

По данным областного правительства, за сутки на землях лесного фонда было обнаружено одно новое возгорание - площадью 1 га в Жигаловском районе. Ликвидировано четыре очага площадью 12 тыс. 317 га: два в Усть-Кутском районе, по одному - в Жигаловском и Киренском.

На утро вторника в локализованное состояние перешло три пожара площадью 11 тыс. 591 га: два в Усть-Кутском районе, один - в Киренском. Продолжает развиваться пять пожаров площадью 101 тыс. 152 га: четыре в Катангском районе, один в Жигаловском.

"Площадь активного горения составляет 300 га", - отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба Главного управления МЧС по региону сообщает, что в зоне задымления из-за лесных пожаров находится населенный пункт - поселок Инаригда в Катангском районе. Превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

По данным МЧС, в минувшие сутки на территории северных и северо-восточных районов Иркутской области, где более месяца горели леса, прошли дожди разной интенсивности. Во вторник выпадение осадков продолжится.