Чиновники мэрии Красноярска пытались скрыть сведения о доходах

20.08.19 08:10

© РИА Новости. Виталий Безруков

20 августа. Interfax-Russia.ru - Прокуратура выявила недостоверные сведения о доходах 13 чиновников администрации Красноярска, сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, чиновники не отразили свои доходы, а также доходы своих супругов от продажи транспортных средств, коммерческих организаций на суммы от 30 тыс. до 400 тыс. руб., занижали полученный доход, не указывали сведения об имеющихся в собственности транспортных средств, а также недвижимого имущества в Красноярском крае и в Москве.

Кроме того, некоторые служащие в справках за 2017 и 2018 годы не сообщили об участии своих супругов в коммерческой деятельности.

За нарушения при предоставлении сведений о доходах привлечены к дисциплинарной ответственности служащие департамента финансов и главного управления образования мэрии.