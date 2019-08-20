Более 20 тысяч гектаров сельхозугодий подтоплено в Приморье

20.08.19 08:25

© РИА Новости. Александр Подгорчук

20 августа. Interfax-Russia.ru - Ливни затопили более 20 тысяч гектаров сельхозугодий в Приморье, пострадали посевы сои, кукурузы и овощи, сообщает пресс-служба администрации края.

Подтоплены поля в Ханкайском, Октябрьском, Дальнереченском, Пожарском районах, в Уссурийске, Лесозаводске и Артеме.

Под водой оказались более 13 тысяч гектаров сои, более пяти тысяч гектаров кукурузы и ранних зерновых, а также 1,2 тысячи гектаров овощей и картофеля.

После того, как специальные комиссии подсчитают урон, застрахованным сельхозпроизводителям компенсируют ущерб.

Как сообщалось, тайфун "Кроса" принес в Приморье сильные дожди, реки наполнились водой, затопив дороги и села. В подтопленных районах дежурят спасатели, коммунальные службы устраняют последствия паводка.

Новое штормовое предупреждение в связи с предстоящими ливнями объявлено на четверг.