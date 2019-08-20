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20.08.19 08:29
Новый саратовский аэропорт "Гагарин" принял первый регулярный рейс
Полет выполнялся на самолете Boeing 737-800. Рейс был отправлен из аэропорта "Внуково". На борту было 177 пассажиров, уточнил собеседник агентства.
Аэропорт "Гагарин" построен в районе села Сабуровка в 30 км от Саратова. Терминальный комплекс площадью 23 тыс. кв. м и пропускной способностью 1 млн пассажиров в год возведен на деньги холдинга "Аэропорты регионов", его инвестиции составили 7,7 млрд руб., сообщается на сайте "Гагарина". Создание аэродрома, в том числе взлетно-посадочной полосы длиной 3 км, финансировало государство (заказчик строительства - Росавиация), на это было выделено 7,2 млрд руб. Еще 2,4 млрд руб. потратила Саратовская область на подъездную дорогу, электросети, газо- и водопровод.
Старый аэропорт Саратова "Центральный", который находится в черте города, был открыт в 1931 году, принадлежит предпринимателю Аркадию Евстафьеву. В 2018 году принял 426 тыс. пассажиров.
Ранее сообщалось, что деятельность аэропорта будет прекращена после открытия "Гагарина": все рейсы будут переведены в "Гагарин" с 08:00 мск 20 августа.
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