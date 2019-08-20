Путин и Макрон 2,5 часа обсуждали ДРСМД, Украину и перезапуск диалога Россия-ЕС

20.08.19 08:34

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 августа. Interfax-Russia.ru - Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продолжалась порядка 2,5 часов. Она прошла в официальной летней резиденции французского президента в Форте Брегансон, куда Путин прилетел на вертолете из Марселя.

Программа встречи была сформирована нестандартно: сразу после фотографирования лидеры двух стран сделали совместное заявление и ответили на вопросы журналистов. После этого состоялись переговоры с участием делегаций и с глазу на глаз.

Как рассказал ранее журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, именно французская сторона предложила такую "несколько странную" конфигурацию переговоров, хотя российский протокол пытался доказать французским коллегам целесообразность общения с прессой не до, а после проведения встречи.

С российской стороны во встрече приняли участие Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров и посол РФ в Париже Алексей Мешков.

В ходе переговоров лидеры намеревались обсудить ситуацию в связи с развалом договора о ракетах средней и меньшей дальности, урегулирование конфликта на Украине, в том числе в рамках "нормандского формата", ситуацию вокруг Ирана и его ядерной программы, перспективы проведения саммита РФ-Франция-ФРГ-Турция по Сирии. Значительное внимание планировалось уделить перезапуску диалога Россия-Евросоюз в свете смены руководства ЕС.

Президент Франции написал в Твиттере, что обсуждал с президентом РФ ситуацию в сирийском Идлибе.

"Вместе мы затронули ситуацию в Идлибе, в Сирии, где гражданское население живет в настоящее время под бомбами. Атаки, которые осуществляет режим (Дамаска - ИФ), убивают невинных, особенно детей. Крайне важно, чтобы прекращение огня, по которому было принято решение в Сочи, полностью соблюдалось", - сообщил Макрон.

Французский президент отметил, что также обсуждал с Путиным Ливию.

"Перемирие, согласованное со всеми заинтересованными сторонами, было достигнуто летом. Теперь нам нужно добиться устойчивой стабильности и восстановить порядок в Ливии. Мы оба привержены этому", - сказал он.

"Я убежден, что будущее России - всецело европейское. Мы верим в эту Европу, которая простирается от Лиссабона до Владивостока", - написал Макрон.

Макрон в прошлом неоднократно заявлял о важности того, чтобы Россия на мировой арене ориентировалась именно на Европу и считала себя ее составной частью.

Он также призвал к активному сотрудничеству в сфере экологии. "Я приветствую решение (РФ - ИФ) ратифицировать Парижское соглашение. Это - сильный и символический шаг. Нам нужно продолжать в таком духе (в сфере экологии - ИФ)", - отметил он.

Макрон также вновь упомянул таяние вечной мерзлоты и лесные пожары в Сибири, иллюстрируя проблему изменения климата.