Австралийские амадины, карликовые горлицы и страусы поселились в парке Сочи

20.08.19 08:40

© РИА Новости. Нина Зотина

20 августа. Interfax-Russia.ru - Птичий сад открылся в парке "Дендрарий" в Сочи, в нем поселились более 70 птиц со всего мира.

"В дендропарке Сочи можно увидеть не только экзотические растения - в самом его центре открыли птичий сад, где со всего мира собраны самые красивые тропические птицы", - сообщает пресс-служба Сочинского национального парка.

Автор проекта сада - зоолог Михаил Якименко - лично привез и адаптировал птиц к жизни в Сочинском дендрарии, создав интерьер сада необычной формы из камней, водопадов и цветов.

"В саду живет более 70 птиц. Главные и самые яркие обитатели - австралийские амадины, карликовые горлицы, канарейки и страусы", - подчёркивает пресс-служба.

Птицы выводят потомство и с удовольствием общаются с посетителями. В окружении пернатых в саду живут кролики, сухопутные черепахи, улитки ахатины и различные рыбы.