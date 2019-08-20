В Хабаровске из-за паводка закрывается международный пункт пропуска

20.08.19 08:42

© РИА Новости. Вадим Жернов

20 августа. Interfax-Russia.ru - Работа международного пункта пропуска Покровка-Жаохэ (Бикинский район Хабаровского края) на границе с Китаем временно прекращается с 20 августа из-за угрозы подтопления, сообщает ФГКУ "Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы".

"С 20 августа приостанавливается международное сообщение в смешанном пункте пропуска Покровка-Жаохэ в связи с подъемом уровня воды в реке Уссури", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 10 августа временно приостановлено речное сообщение между Хабаровском и Фуюанем (КНР) из-за закрытия речного пункта пропуска в городе Фуюань в связи с тем, что Амур достиг критической отметки.

Также со 2 августа остановлено международное сообщение в пункте пропуска Нижнеленинское (ЕАО) - Тунцзян (КНР).