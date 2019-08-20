Музей хлеба появится в Серпухове

20.08.19 08:54

© РИА Новости. Александр Демьянчук

20 августа. Interfax-Russia.ru - Музей хлеба планируют открыть в Серпухове ко дню города, который пройдет 21 сентября, сообщает сайт администрации муниципалитета.

Посетителям будут рассказывать об истории русской выпечки, а также предлагать продегустировать более 50 видов хлебобулочных изделий, в том числе и главный гастрономический бренд - серпец, говорится в сообщении.

Купеческая пекарня расположится в отреставрированном помещении 19 века с историческими кирпичными сводами на площади 150 кв. м гостиничного комплекса "Провинция".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета, предположительная дата открытия музея совпадёт с празднованием дня города 21 сентября. Серпухов отметит 680 лет.