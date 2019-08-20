Подпольную "криптоферму", работавшую на ворованном электричестве, ликвидировали в Ингушетии

20.08.19 08:57

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 августа. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии пресекли деятельность подпольного цеха по добыче криптовалюты, сообщили в понедельник агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского МВД.

"Полицейские выявили факт незаконного подключения к линии электропередачи высокого напряжения здания, расположенного в трех километрах северо-восточнее окраины сельского поселения Плиево. В ходе дальнейшего осмотра помещения правоохранители установили, что к системе электроснабжения без соответствующей документации подключены аппараты в количестве 1 тыс. 651 единицы для получения криптовалюты", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в подпольной криптоферме обнаружены два системных блока, ноутбук, видеорегистратор системы видеонаблюдения, а также два трансформаторных пункта мощностью по 1,6 тыс. кВт каждый.

Сейчас по данному факту полиция проводит проверку. На основании собранного материала, подкрепленного результатами экспертиз изъятой оргтехники и анализа данных видеорегистратора, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела в порядке ст.ст. 144-145 УПК России.