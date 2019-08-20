Развожаев пригласил главу сирийской провинции Тартус в Крым

20.08.19 09:03

© РИА Новости. Михаил Климентьев

20 августа. Interfax-Russia.ru - Депутат Госдумы Дмитрий Саблин в понедельник встретился с губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада.

"Саблин передал губернатору Тартуса приглашение посетить Севастополь от врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе парламентария.

Там же напомнили, что в ходе предстоящего визита планируется согласовать план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве Тартуса с российским Севастополем, подписанного по инициативе Саблина в январе этого года.

Губернатор Тартуса в свою очередь поблагодарил за приглашение, сказав, что будет рад знакомству с Севастополем и его новым главой. "Надеюсь, что наше соглашение будет преобразовано в ряд конкретных планов в разных сферах деятельности", - цитирует Сафуана Абу Саада пресс-служба.

Саблин признал, что "работа по воплощению в жизнь этого соглашения пробуксовывала, как и реализация многих других проектов в Севастополе". "Мы начнем конкретную работу по экономическому взаимодействию наших городов-портов", - сказал депутат.

"Что касается культурного и научного сотрудничества - в ближайшие дни в Тартус прибывают ученые из Севастопольского государственного университета. Они будут проводить подводные археологические работы, исследовать историю развития мореплавания и морских контактов в Средиземном и Черном морях в эпоху античности и Средневековья. Мы помогаем им наладить отношения с курирующим археологические работы в стране управлением древностей министерства культуры САР", - отметил Саблин.

Саблин возглавляет Севастопольское отделение партии "Единая Россия", а также координирует связи Госдумы и парламента Сирии.