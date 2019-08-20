20.08.19 09:09

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 августа. Interfax-Russia.ru - Художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров госпитализирован с подозрением на воспаление легких, которое подтвердят или опровергнут анализы, сообщил "Интерфаксу" директор театра Марк Варшавер.

"Сейчас ему делают анализы крови, которые покажут, есть ли воспаление легких или нет. Поэтому сообщения прессы о подтвержденном диагнозе были преждевременными. Только после забора крови и анализов будет известно", - сказал Варшавер во вторник.

По его словам, Захаров был госпитализирован в связи с повышением температуры.

"Поместили его в больницу, потому что температура была высокая, больше никаких симптомов не было. Мне сказали, что в течение двух-трех дней покапают, что-то сделают, ничего страшного нет", - добавил Варшавер.

М.Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа. С 1965 года был режиссером Московского театра сатиры, с 1973 года - главный режиссер "Ленкома". Им постановлено почти 50 театральных постановок. Захаров является также режиссером кино, среди его картин "12 стульев", "Тот самый Мюнхгаузен". Режиссером более 20 телеспектаклей, написал сценарии более чем для 10 кинофильмов.

М.Захаров является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Награжден Госпремией СССР (1987), Госпремией Российской Федерации (1992, 1997, 2002). Является обладателем орденов Святого Станислава и Святого Александра Невского.

За выдающийся вклад в развитие театрального искусства награжден театральной премией "Золотая маска", обладатель премий "Хрустальная Турандот", "Чайка". Награжден спецпризом кинопремии "Золотой орел" "За выдающийся вклад в российский кинематограф".