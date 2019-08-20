Жителям Приамурья доставят дрова взамен "уплывших" во время наводнения

20.08.19 09:14

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 августа. Interfax-Russia.ru - Более 4 тыс. кубометров дров будут доставлены для пострадавших от наводнения в Амурской области до 30 сентября, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра ЖКХ области Сергея Гордеева.

"Работа по завозу дров для подтопленцев уже началась и будет выполнена в период с 20 августа по 30 сентября. На сегодняшний день министерством ЖКХ уже заключены контракты на покупку 800 кубометров для сел Норск и Бысса", - отметил Гордеев.

В Приамурье с 25 июля из-за наводнения действует режим ЧС. Пострадало около 880 жилых домов, подтоплено свыше 7 тыс. подворий, 31 общественно значимый объект и шесть объектов коммунально-инженерной инфраструктуры. В общей сложности из зоны паводка были эвакуированы почти 2,6 тыс. человек. Серьезный ущерб наводнение нанесло и сельхозпроизводителям.