Суд Магнитогорска впервые прекратил административное дело о возбуждении ненависти в соцсетях

20.08.19 11:05

© РИА Новости. Владимир Федоренко

20 августа. Interfax-Russia.ru - Суд в Челябинской области освободил от административной ответственности жительницу Магнитогорска Ольгу Кочеткову, оставившую в соцсетях комментарий, оскорбляющий группу лиц по признаку национальности, говорится в решении, опубликованном на сайте Орджоникидзевского районного суда Магнитогорска.

10 марта Кочеткова написала комментарии к посту на стене одного из популярных сообществ в социальной сети "ВКонтакте". Эксперты Центра противодействия экстремизму регионального ГУ МВД пришли к выводу, что комментарий дает негативную оценку группе лиц по признаку национальности и содержит бранную лексику.

По материалам полиции в апреле прокуратура города возбудила в отношении Кочетковой административное дело по ст.20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

"Кочеткова вину признала. Суд согласился с правильностью квалификации правонарушения и постановил прекратить производство по делу в связи с малозначительностью правонарушения, объявив ей устное замечание", - говорится в постановлении суда.

В частности суд отметил "отсутствие вреда и последствий от правонарушения".

В свою очередь прокуратура обжаловала данное постановление в апелляционной инстанции Челябинского областного суда, однако вышестоящая инстанция оставила его без изменения.

Между тем на сайте информационно аналитического центра "Сова" отмечается, что решение районного суда стало первым подобным судебным прецедентом в России.

"Это первый известный нам случай, когда дело по новой ст. 20.3.1 КоАП было прекращено в связи с малозначительностью", - говорится в сообщении.