Осужденный за взятки экс-гендиректор аэропорта "Якутск" стал фигурантом еще одного дела

20.08.19 11:08

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

20 августа. Interfax-Russia.ru - Осужденный ранее на девять лет за коррупционные преступления бывший генеральный директор аэропорта "Якутск" Николай Местников стал фигурантом еще одного уголовного дела о получении взятки, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

Новое дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

"В период с февраля 2016 года по март 2018 года подозреваемый получил взятку на сумму свыше 3 млн рублей от одной из коммерческих организаций за оказание услуг по обслуживанию коммунальных систем и канализации аэропорта "Якутск", - говорится в сообщении.

Проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Как сообщалось, в начале августа Местников был осужден на девять лет с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафом 10 млн рублей.

По версии следствия, с 2014 по 2018 годы он получал незаконные денежные вознаграждения от представителей коммерческих организаций, с которыми у аэропорта имелись договорные отношения.

Уголовные дела были возбуждены по ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа) и ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сумма взяток составила 27 млн рублей.

Николай Местников занимал пост гендиректора аэропорта "Якутск" с 2013 года. До ареста являлся кандидатом в депутаты Госсобрания Якутии (Ил Тумэн), после возбуждения уголовного дела отказался от участия в предвыборной кампании.