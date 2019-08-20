Более 20 тонн снега используют для мастер-классов по сноуборду в Тюмени

20.08.19 11:16

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 августа. Interfax-Russia.ru - Технофестиваль "Дорога в школу", приуроченный к началу учебного года, состоится 31 августа в Тюмени, сообщает областное управление ГИБДД.

В этот день на Центральной площади перед зданием областного правительства будет организована выставка автомобилей и мотоциклов, пройдут детские гонки на картингах.

Участники фестиваля смогут увидеть показательные выступления сотрудников ГИБДД по задержанию нарушителей.

"Для проведения мастер-классов по лыжам и сноуборду будет завезено более 20 тонн снега", - отмечается в сообщении.

Кроме того, рядом с площадью, на улице Володарского, пройдут показательные выступления по мотокроссу.

"Здесь установят специальные трамплин и рампы, которые позволят мотокроссменам совершать трюки на высоте до четырех метров", - подчеркивается в пресс-релизе.

Организаторы мероприятия - региональная федерация автоспорта, УГИБДД по региону и областная дума.