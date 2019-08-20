Покрас Лампас до осени восстановит работу, закатанную в асфальт в Екатеринбурге

20.08.19 11:18

Фото из соцсетей

20 августа. Interfax-Russia.ru - Петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас (Арсений Пыженков), работу которого повредили коммунальщики в Екатеринбурге, приедет в город 26 августа и восстановит композицию, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" координатор фестиваля уличного искусства "Стенограффия" Анна Клец.

"Художник приедет 26 августа и, примерно, два дня будет восстанавливать фрагмент работы", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, график работы художника пока согласовывается, специалисты готовят площадку.

"Сейчас мы будем прокладывать асфальтовую дорожку (...) и затем художник приезжает и наносит каллиграфию поверх", - добавила Клец.

Как сообщалось, 19 июля утром дорожные службы в Екатеринбурге нанесли битум на часть работы Покраса Лампаса. Асфальт положить не успели, тем не менее, рисунок оказался поврежден. Дорожные работы на данном участке были остановлены.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал историю с повреждением работы художника возмутительной и заверил, что власти примут меры для восстановления арт-объекта.

Международный фестиваль "Стенограффия" прошел в Екатеринбурге в начале июля. За три дня художники из шести стран создали более 20 новых арт-объектов.

"Стенограффия" проводится в Екатеринбурге с 2010 года в первые выходные июля. За десять лет существования мероприятия в городе появилось более 500 арт-объектов.