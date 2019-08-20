Власти Москвы одобрили продление Коммунарской линии метро до Троицка

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20 августа. Interfax-Russia.ru - Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила продление строящейся Коммунарской линии метро от планируемой станции "Столбово" до Троицка, сообщили во вторник в пресс-службе Москомстройинвеста.
"Проектом предусмотрено строительство участка Коммунарской линии метро протяженностью 14,6 км с шестью станциями - "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Десёновское", "Ватутинки" и "Троицк", - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
По ее словам, на участке также будет возведено электродепо площадью 23 га.
Согласно проекту, продление линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание территорий поселений "новой" Москвы Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Троицка.
В ведомстве добавили, что с вводом линии метро в эксплуатацию будут корректироваться маршруты наземного пассажирского транспорта.
Ранее глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что Коммунарскую линию метро планируется построить к 2023 году. По состоянию на середину июля работы были развернуты на семи станциях Коммунарской ветки от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки".
Общая протяженность новой линии метро составит более 30 км.