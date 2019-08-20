Левобережную развязку моста через Волгу в Ульяновске за 3,8 млрд руб. достроят в 2022г

20.08.19 11:27

© РИА Новости. Николай Никитин

20 августа. Interfax-Russia.ru - Ульяновская область начинает строительство левобережной развязки Президентского моста через Волгу в Ульяновске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В соответствии с распоряжением председателя правительства РФ Ульяновской области в текущем году выделено 500 млн рублей для начала работ по строительству развязки. Всего на реализацию проекта планируется направить 3,8 млрд рублей, работы на объекте будут проводиться с 2019 по 2022 годы.

Согласно сообщению, запланировано строительство магистральной улицы с четырьмя полосами движения, кольцевой развязки на пересечении улиц Врача Михайлова и Оренбургской и четырех путепроводов. В настоящее время проводится актуализация проектной документации, заключение госэкспертизы планируется получить в начале сентября.

"Левобережная развязка позволит разгрузить транспортные потоки, существенно сократить время в пути, она необходима для обеспечения прямого выезда к мостовому переходу. Дорога также позволит разгрузить Димитровградское шоссе, где интенсивность движения достигает 30 тыс. автомобилей в сутки", - говорится в пресс-релизе.

Развязка будет иметь протяженность 3,3 км. В текущем году будет разработана рабочая документация, определена подрядная организация, которая начнет закупку материалов. В 2020 году планируется приступить к подготовительным работам, переустройству коммуникаций и строительству путепроводов. В последующие два года планируется устройство автодороги, кольцевой развязки, велодорожки, установка светодиодного освещения.

Президентский мост введен в эксплуатацию в 2009 году. В 2012 году построена правобережная развязка, завершившая первый этап второго пускового комплекса, что позволило сократить расстояние, которое проезжают автомобили в правобережной части, на 10 км.

Президентский мост через Волгу в Ульяновске - один из крупнейших в Европе, уникальное по длине и конструкции искусственное сооружение. Его строительство велось в рамках федеральной целевой программы "Модернизация транспортной системы России". Общая стоимость строительства мостового перехода составила 21 млрд рублей. Длина непосредственно моста составляет 5,3 км, с подходами - почти 13 км. Он состоит из 25 двухъярусных пролетных строений.