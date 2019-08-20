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20.08.19 11:34

Власти Архангельской области закупят более тысячи фильтрующих противогазов

© РИА Новости. Александр Пирагис
20 августа. Interfax-Russia.ru - Правительство Архангельской области планирует приобрести 1,2 тыс. фильтрующих гражданских противогазов, следует из материалов на портале госзакупок.

Информация о закупке была размещена на сайте 13 августа. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,6 млн рублей. Стоимость одного противогаза оценивается в 3,8 тыс. рублей.

В материалах электронного аукциона также отмечается, что средства на приобретение противогазов планируется направить из областного бюджета.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел инцидент с человеческими жертвами.

Госкорпорация "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Власти Северодвинска 8 августа и Росгидромет сообщили, что в день ЧП в Северодвинске радиационный фон кратковременно вырос, затем нормализовался. В свою очередь тогда же шведские СМИ сообщали, что никаких радиационных аномалий в Скандинавии после взрыва на военном полигоне на севере России зафиксировано не было.

Президент Росси Владимир Путин в понедельник заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском в Архангельской области нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщил, что четыре расположенные в России станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные.

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