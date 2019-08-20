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20.08.19 11:37

Собянин отменил обязательные медсправки для дошколят накануне учебного года

© РИА Новости. Саид Царнаев
20 августа. Interfax-Russia.ru - С нового учебного года в Москве при поступлении детей в детские сады больше не потребуется предъявление обязательной бумажной справки об отсутствии у них контактов с инфекционными заболеваниями, заявил градоначальник столицы Сергей Собянин.

"Обязательное получение бумажной справки об отсутствии контактов с инфекционными больными отменили. 2 сентября можно приходить в детский сад без нее. Но при этом, как и в предыдущие годы, в течение первых двух недель сентября всех детишек осмотрят школьные медицинские сестры. Отслеживать эпидемиологическую ситуацию мы будем вплоть до октября, чтобы ежедневно иметь реальную картину происходящего", - написал Собянин на своем личном сайте во вторник.

Он отметил, что год назад в августе - начале сентября было выдано 296 тыс. подобных бумажных справок, а для приема были открыты 338 кабинетов, в которых работали 566 врачей. При этом поликлиники принимали даже по воскресеньям.

"Никаких эпидемий инфекционных заболеваний в Москве, слава богу, нет. Люди, конечно, могут подхватить ветрянку или другую инфекцию круглый год, но, как правило, очаг заболевания ограничен стенами одной квартиры или дома. Как подсчитали медики, реально перед началом учебного года нужно осмотреть считанное количество детей, у которых болеют или недавно болели родственники или соседи по дому. Абсолютному большинству детишек бумажные справки об отсутствии контактов с инфекционными больными не нужны. Осмотр врача им не требуется", - написал мэр.

По словам Собянина, чтобы отказаться от бумажных справок в Москве создана специальная информационная программа, в которой объединена информация Роспотребнадзора об очагах инфекций с адресными списками воспитанников детских садов.

"Если семья проживает в доме, попавшем в этот список, с ней свяжутся напрямую. Проинформируют, что они находятся в зоне карантина, и перед возвращением ребенка в детский сад им нужно сходить в поликлинику, пройти осмотр и получить справку о состоянии здоровья. Родителям придет e-mail или sms. Из детского сада позвонит воспитатель группы", - рассказал Собянин.

Он подчеркнул, что отмена обязательного получения бумажной справки об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями накануне нового учебного года является только первым шагом.

"В дальнейшем будем работать над тем, чтобы вообще отменить получение этой справки после перерывов в посещении детского сада в течение года", - заключил мэр Москвы.

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