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20.08.19 14:37

Медведев уволил с поста замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия

© РИА Новости. Максим Блинов
20 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова в связи с утратой доверия.

"Освободить Иванова Алексея Михайловича от должности заместителя председателя правления Пенсионного фонда РФ в связи с утратой доверия", - говорится в распоряжении премьера, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Между тем в Кремле не стали комментировать увольнение заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.

"Это не наш вопрос, он не назначается указами президента", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В настоящее время Иванов находится под следствием по подозрению в получении взятки.

Чиновника задержали 10 июля, ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (ч. 6 со. 290 УК РФ). По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год он получил от представителей компании "Техносерв" взятку на общую сумму не менее 4,4 млн рублей.

Свою вину Иванов признал, заявил, что раскаивается в содеянном и что подал заявление об освобождении от занимаемой должности.

По делу также арестован директор департамента по работе с госструктурами ООО "Техносерв Менеджмент" Алексей Копейкин, который обвиняется в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и который не признает вину.

Басманный суд Москвы 12 июля 2019 года избрал в отношении Иванова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 сентября. Мосгорсуд признал это решение законным.

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