Новые петроглифы обнаружены на скалах древней дороги в Ингушетии

20.08.19 11:49

Фото с сайта историко-географического общества Ингушетии "Дзурдзуки"

20 августа. Interfax-Russia.ru - Ингушские исследователи нашли уникальные наскальные рисунки на территории горного Джейрахского района республики, которые будут включены в новую книгу "Ингушский национальный орнамент", сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в региональном историко-географическом обществе "Дзурдзуки".

"Командой "Дзурдзуки" в результате очередной экспедиции были зафиксированы новые петроглифы. Данные рисунки отличаются от предыдущих тем, что нанесены на скальные выступы ", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что до сих пор исследователи фиксировали множество таких изображений только на жилых, сторожевых, погребальных и культовых сооружениях.

"Мы специально не исследовали скальные выступы и валуны. Данный скальный выступ располагается далеко от поселений - выше, северо-западнее средневекового города Эгикал, на высоте 1 тыс. 508 м", - добавил представитель ингушского историко-географического общества.

По его словам, примечательно, что выступ находится на древней, почти исчезнувшей дороге, которая проходила по подножью хребта Цей-лам по всей территории горной Ингушетии до выхода ее в Тарскую долину Пригородного района. О существовании там дороги свидетельствуют многочисленные каменные подпорки.

Новые материалы войдут во вторую книгу общества "Ингушский национальный орнамент".

Собеседник напомнил, что что весной этого года историко-географическое общество выпустило первую книгу о национальных орнаментах.

В иллюстрированном издании "Ингушский национальный орнамент - "ГIалгIай къаман гIарчош" размещено более 1 тыс. цветных иллюстраций.

Книгу получили библиотеки и вузы республики, 16 библиотек Москвы, а также все ингушские диаспоры.

Проект ИГО "Дзурдзуки" "Орнамент - символ жизни" был представлен на конкурсе президентских грантов и выиграл в 2018 году почти 3,5 млн рублей.

В рамках проекта в начале этого года в Магасе была организована выставка петроглифов и орнаментов "Каменная летопись страны башен", где были представлены более 100 экспонатов. "Дзурдзуки" на средства президентского гранта выпустило более 2 тыс. экземпляров книжки-раскраски с орнаментами ингушских войлочных ковров, они распределены по школам и детским садам. Также планируется создание собственного музея камней.

Ранее сообщалось, что в конце апреля этого года специалисты археологического центра региона обнаружили древние петроглифы на территории средневековых башенных комплексов в горном Джейрахском районе республики.

Во время мониторинга местных архитектурных памятников в Ассинской котловине они зафиксировали многочисленные изображения интересных форм и вариаций.

Некоторые выбитые на камнях надписи обнаружены исследователями впервые.

Находки несут в себе неоценимое значение, дополняя существующий богатый список изображений доисламкой культуры ингушей.

По данным археологов, горная и предгорная зоны Ингушетии богаты разнообразными памятниками культуры, содержащими элементы декоративно-изобразительного искусства, что не раз подтверждалось в ходе проведения исследовательских работ.

Сейчас археологии устанавливают датировку и значение древних изображений.

По данным Комтуризма республики, Ингушетия - один из немногих субъектов России, отличающийся обилием памятников средневекового зодчества, сосредоточенных на небольшой территории. Только в одном Джейрахском районе расположены 89 исторических селений, где можно насчитать свыше 2 тыс. древних памятников архитектуры разной степени сохранности: жилые и оборонительные башни, храмы, склепы, святилища и другие архитектурные сооружения периода средневековья.