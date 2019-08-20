Рябков: инцидент в Неноксе не имеет отношения к Организации ДВЗЯИ

20.08.19 11:56

© РИА Новости. Максим Богодвид

20 августа. Interfax-Russia.ru - Передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга ядерных испытаний является добровольной, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Во-первых, необходимо иметь ввиду, что передача данных со станций национального сегмента международной системы мониторинга для любой страны является сугубо добровольным делом", - сказал Рябков "Интерфаксу", комментирую заявления представителей Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) о том, что Россия прекратила передачу данных с нескольких станций мониторинга ядерных испытаний, расположенных на ее территории.

"Во-вторых, временный технический секретариат (ВТС) подготовительной комиссии (ПК) ОДВЗЯИ, который координирует эту работу, в своем мандате имеет только и исключительно тематику, относящуюся к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Сюда же примыкают национальные моратории, введенные ядерными державами", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что инцидент в Архангельской области "не должен иметь никакого отношения к деятельности ВТС ПК ДВЗЯИ".

"Исчерпывающие разъяснения о том, что произошло и какие последствия это событие имело, были даны профильными структурами и комментарии все были сделаны, в том числе на высшем уровне", - заявил российский дипломат.

"К разработке тех или иных видов вооружений мандат ВТС ПК ОДВЗЯИ отношений не имеет", - подчеркнул Рябков.

Вместе с тем, как отметил замглавы МИД РФ, "вместо того, чтобы фокусироваться на эпизоде, который не несет никаких экологических рисков, либо каких-то иных рисков для окружающей среды, населения, персонала, СМИ, которые раскручивают эту тему, могли бы озаботиться тем, по какой причине ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу".

"Причина одна - это линия Вашингтона на отказ от ратификации договора. Без американской ратификации, видимо, и другим странам, которые еще не сделали это и от позиции которых зависит вступление договора в силу, гораздо сложнее решится на данный шаг. И мы призываем сосредоточиться именно на этих моментах, а не пытаться создавать некую сенсацию на пустом месте", - заявил Рябков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) сообщил, что уже четыре расположенные в России станции, отслеживающие радиоактивные частицы в атмосфере, перестали передавать данные.

По утверждению организации, две мониторинговые радионуклидные станции в Дубне и в Кирове перестали передавать ей данные через два дня после взрыва на полигоне под Северодвинском, произошедшего 8 августа во время испытаний ракеты с радиоизотопным источником питания.

"В соответствии с действующими правилами, ОДВЗЯИ связалась с операторами станций при первой возможности. Он сообщили о проблемах со связью и сетью, и мы ожидаем сообщений о том, когда работа станции и/или системы связи будет восстановлена в полном объеме", - заявил пресс-секретарь организации.

Также высокопоставленный сотрудник ОДВЗЯИ сообщил CNN, что 13 августа перестали передавать данные радионуклидные станции в Билибино в Чукотском АО и в Залесово Алтайского Края.

8 августа Минобороны РФ сообщило, что на полигоне под Северодвинском произошел инцидент с человеческими жертвами.

Госкорпорация "Росатом" позднее сообщила, что на полигоне произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания. В результате трагедии погибли семь человек - пять сотрудников "Росатома" и двое представителей Минобороны РФ. Ранения в результате взрыва получили трое военных и трое специалистов "Росатома".

Президент России Владимир Путин в понедельник заверил, что никакой угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне под Северодвинском в Архангельской области нет, ситуация контролируется, приняты превентивные меры.