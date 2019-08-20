Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. на льготный лизинг автомобилей

20.08.19 12:11

© РИА Новости. Екатерина Штукина

20 августа. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил выделение 3 млрд руб. дополнительных субсидий на льготный лизинг и приобретение автомобилей, следует из текста официального распоряжения

В соответствии с документом, правительство выделит из резервного фонда 1 млрд руб. Минпромторгу на субсидирование договоров лизинга, заключенных в 2018-2020 гг. В текущем году предполагается обеспечить реализацию не менее 2,3 тыс. машин.

Также 2 млрд руб. будет выделено на субсидирование кредитов на автомобили, выданных за тот же период. В рамках данной суммы предполагается реализовать 22,2 тыс. автомобилей до конца 2019г.

О намерении выделить дополнительные 3 млрд руб. на поддержку льготного лизинга и кредитования в автопроме Медведев ранее заявлял на заседании правительства. "Такие программы покупки легковых автомобилей, легких грузовиков и тягачей все более востребованы", - отметил премьер в ходе заседания.

В конце июня Медведев в ходе встречи с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым заявил, что правительство дополнительно выделит 10 млрд руб. на перезапуск программ господдержки спроса на российском авторынке с 1 июля. Премьер отмечал, что указанные программы "работают весьма успешно" и "направлены на стимулирование продаж российских автомобилей".

Предполагалось, что 6 млрд руб. будет выделено на финансирование программ "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", еще 4 млрд руб. - на лизинг легковых и грузовых автомобилей.

При этом 3 млрд руб. будет выделено из резервного фонда правительства, 7 млрд руб. - по итогам осенних корректировок бюджета-2019.

В июне Мантуров говорил, что правительство РФ обсуждает продление программ господдержки спроса в автопроме, объемы финансирования могут составить около 10 млрд руб. "Мы уже обсуждаем сегодня в правительстве вопрос о возможном продлении программы поддержки спроса, которая работала с начала года несколько месяцев", - говорил он, указывая, что программа поможет стабилизировать объемы производства. "Мы ориентируемся на объем примерно в 10 млрд. Как это распределится: 6 - автокредитование, примерно 4 - лизинг", - сказал тогда министр.