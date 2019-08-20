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20.08.19 12:14
МЧС предупреждает о жаре до 42 градусов в Волгоградской области
"По сообщению Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 августа, а также днем 21, 22 и 23 августа по южной половине Волгоградской области ожидается сильная жара до 40-42 градусов", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют жителям региона в жаркую погоду соблюдать меры личной безопасности: пить больше жидкости, не употреблять спиртных напитков, носить одежду светлых тонов из натуральных тканей, использовать солнцезащитные средства.
В связи со сложившейся неблагоприятной в плане пожарной безопасности обстановкой запрещено разжигать костры, сжигать мусор и траву.
По данным информационного центра Росавтодора, в связи с жарой в Волгоградской области временно ограничено движение большегрузных автомобилей по федеральным автодорогам Р-22 "Каспий", подъездной дороге от Р-22 "Каспий" к городу Элиста, Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" и А-260 "Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной".
Ограничение будет действовать до 22:00.
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