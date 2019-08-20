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20.08.19 12:24

Тверской губернатор доложил премьеру Медведеву об исполнении нацпроектов

© РИА Новости. Александр Астафьев
20 августа. Interfax-Russia.ru - Кассовое исполнение национальных проектов в Тверской области составляет 27%, опасений срывов срока их реализации нет, сообщил губернатор региона Игорь Руденя на встрече с премьером РФ Дмитрием Медведевым, отметив, что по 12 нацпроектам в области реализуется 50 региональных проектов.

"Мы участвуем практически во всех, кроме проекта "Наука". Основные национальные проекты, которые мы считаем самыми важными для региона, - это "Безопасные и качественные автодороги" и "Жилье и городская среда" - то, что является сегодня самым востребованным у нашего населения", - сказал Руденя.

Касаясь проекта "Безопасные и качественные автодороги" губернатор сообщил, что дорожный фонд области вырос в три раза и составил практически 11 млрд рублей. "При планировании реализации проекта были учтены все приоритеты. Поэтому мы надеемся, что все основное будет сделано по графику", - заметил он.

К 1 сентября, по его словам, будет завершена основная асфальтовая укладка дорог и в области, и в городах. "Основное направление - это Тверь, большое количество проектов. Другие проекты связывают основные города Тверской области: Тверь, Бежецк, Весьегонск. Дальше: Тверь - Торжок - Осташков и Ржев - Осташков. Это основные, ключевые артерии, которые больше всего загружены. Плюс мы посмотрели статистику дорожно-транспортных происшествий - эти направления требуют внимания", - рассказал Руденя.

Он подчеркнул, что приоритет был отдан тем мероприятиям, которые необходимо завершить до 1 сентября. "Что касается покрытия дорог, мы сейчас используем очень хороший, положительный опыт. Вы знаете, что в текущем году, во II квартале, открыто движение по трассе М11 - выезд около Твери. Предприятия, которые делали эту дорогу, освободились, и мы их привлекли на работу на территории Тверской области", - рассказал губернатор.

Глава правительства на это заметил: "Это очень правильно. Тем более что, скажем честно, дороги никогда не были конкурентным преимуществом Тверской области. Их качество всегда оставляло желать лучшего. И то, что вы таким образом, широким фронтом выдвинулись и стараетесь это делать в сезон, абсолютно необходимо".

В регионе активно реализуются мероприятия по созданию комфортной городской среды. "Мы работу по комфортной городской среде и обустройству дорог совместили с подготовкой к отопительному сезону, чтобы два раза ничего не перекапывать, трубы не перекладывать. Сегодня мы находимся в графике", - рассказал Руденя.

Он сообщил, что основные платежи кассового плана по основным национальным проектам сосредоточены на III и IV кварталы. "Потому что мы, к сожалению, может быть, излишне осторожно подошли, не можем делать предоплату. Для того чтобы предприятия могли трудиться, мы провели переговоры с банками - Россельхозбанком, Сбербанком, ВТБ и Почта-банком, чтобы они могли организовать кредитное взаимодействие с потенциальными исполнителями. Поэтому, если говорить о кассовом плане, у нас работа идет в рамках установленных задач", - сообщил губернатор.

Добавив, что кассовое исполнение по национальным проектам составляет порядка 27%.

Он заверил премьера в том, что все будет реализовано в срок. "У нас пока нет опасений по выполнению работ, объемы есть. Единственное, у нас по проекту "Образование" часть школ Твери будет сделана, как мы планировали, к началу учебного года (уже запущены буквально), но часть школ - мы не стали идти на компромисс, и, чтобы все было сделано качественно и было принято не с недоделками, а как положено, эти школы будут открыты к Новому году", - рассказал губернатор.

Медведев отметил, что в этом вопросе идти на компромисс нельзя. "Это все-таки школы. Здесь вопросы качества строительства, обеспечения основных норм безопасности школьников должны быть на первом месте. Надо следить за этим максимально внимательно",- сказала глава правительства.

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