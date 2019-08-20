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20.08.19 12:27

Министр экономики Ингушетии подал в отставку

© РИА Новости. Алексей Дружинин
20 августа. Interfax-Russia.ru - Глава министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Ингушетии Тамерлан Вышегуров написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Вышегуров решил покинуть пост министра. Во вторник он написал заявление об увольнении по собственному желанию и подал его в правительство", - сказал источник.

По его словам, врио главы региона Махмуд-Али Калиматов пока не подписал указ об освобождении Вышегурова от занимаемой должности.

Указом глава региона на эту должность Вышегуров был назначен 11 июня этого года.

На посту министра экономики, промышленности, торговли и туризма Вышегуров сменил Умалата Торшхоева. До назначения на министерскую должность он работал помощником-советником тогдашнего руководителя региона Юнус-Бека Евкурова, который сейчас занимает пост замминистра обороны РФ . До перехода на работу в администрацию главы республики Вышегуров занимал должность руководителя регионального управления ФНС России.

По словам источника, Вышегуров стал шестым чиновником в структуре регионального правительства, который решил покинуть пост по собственной инициативе за последнее время.

11 июля после совещания у Калиматова о ходе строительства и своевременному вводу в эксплуатацию объектов инфраструктуры занимаемую должность по собственной инициативе решил покинуть первый вице-премьер правительства Ингушетии Багаудин Оздоев, с мая 2017 года курировавший в кабинете министров вопросы строительства и ЖКХ.

Через несколько дней заявления об увольнении написали его брат-близнец глава Минфина Бекхан Оздоев, а также министр образования Ингушетии Юсуп Костоев.

1 августа Калиматов принял отставку вице-премьера - постпреда республики при президенте РФ в Москве Алихана Цечочева, который переходит на работу в федеральное министерство по делам Северного Кавказа в качестве советника главы ведомства.

11 августа подал прошение об отставке 56-летний экс-начальник ОВД Сунженского района Ингушетии, секретарь Совета безопасности Ахмед Дзейтов, возглавлявший этот орган с конца ноября 2015 года.

В начале июля этого года врио главы республики Махмуд-Али Калиматов снял с должностей девять советников-помощников, которые были назначены его предшественником Юнус-Беком Евкуровым.

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