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20.08.19 12:40
Более 1,4 тыс.человек подали заявление на матпомощь после взрывов под Ачинском
По данным районного управления соцзащиты, жители подали документы на предоставление помощи на общую сумму более 11,2 млн рублей.
"Большая часть обратившихся жителей района уже получили материальную помощь", - говорится в сообщении.
Единовременные денежные компенсации в размере до 10 тыс. рублей выплачиваются в рамках краевой госпрограммы социальной поддержки граждан тем, кто был эвакуировал во время режима ЧС из-за взрывной на складе боеприпасов в Ачинском районе края.
Как сообщалось, в первый раз пожар и взрывы произошли на складе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа.
Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. Возникший после взрывов пожар потушили.
14 человек получили травмы и один погиб при взрывах 5 августа, 25 человек пострадали в результате взрыва 9 августа.
В деревне Каменка Ачинского района действует режим ЧС.
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