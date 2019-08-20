Аксенов рассказал про обыски на "Крымавтотрансе"

20.08.19 12:42

© РИА Новости. Григорий Сысоев

20 августа. Interfax-Russia.ru - Следственные действия прошли в офисе республиканского ГУП "Крымавтотранс" (Симферополь), сообщил журналистам во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.

"Вчера проходили в "Крымавтотрансе" следственные действия, в том числе выемка документов", - сказал глава республики.

По его мнению, группа лиц, связанных с предприятием, организовала работу нелегальных перевозчиков в регионе.

В июле Аксенов попросил проверить работу всех автостанций Крыма и оборудовать их камерами видеонаблюдения. 6 августа стало известно, что сменился директор "Крымавтотранса". Подведомственное министерству транспорта Крыма предприятие возглавил Юрий Рыжкин, который до этого работал заместителем гендиректора по работе с органами власти ФГУП "Крымская железная дорога".

"Крымавтотранс" объединяет более 60 автовокзалов и автостанций на полуострове.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, чистый убыток ГУП в 2018 году составил более 304 млн рублей против чистого убытка примерно в 205 млн рублей в 2017 году, выручка в 2018 году была 981,8 млн рублей (в 2017 году - 623,6 млн рублей).