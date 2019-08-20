|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.08.19 12:42
Аксенов рассказал про обыски на "Крымавтотрансе"
"Вчера проходили в "Крымавтотрансе" следственные действия, в том числе выемка документов", - сказал глава республики.
По его мнению, группа лиц, связанных с предприятием, организовала работу нелегальных перевозчиков в регионе.
В июле Аксенов попросил проверить работу всех автостанций Крыма и оборудовать их камерами видеонаблюдения. 6 августа стало известно, что сменился директор "Крымавтотранса". Подведомственное министерству транспорта Крыма предприятие возглавил Юрий Рыжкин, который до этого работал заместителем гендиректора по работе с органами власти ФГУП "Крымская железная дорога".
"Крымавтотранс" объединяет более 60 автовокзалов и автостанций на полуострове.
По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, чистый убыток ГУП в 2018 году составил более 304 млн рублей против чистого убытка примерно в 205 млн рублей в 2017 году, выручка в 2018 году была 981,8 млн рублей (в 2017 году - 623,6 млн рублей).
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Минэкономразвития предлагает сэкономить на строительстве платной трассы из Москвы в Казань, ограничив ее до Владимира, и частично реконструировать трассу М-7 "Волга".
.
Interfax-Russia.ru - Признаки вмешательства США в ход выборов в Мосгордуму усмотрели в Совете Федерации.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket