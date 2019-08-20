Левченко предложил снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения

20.08.19 12:55

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области

20 августа. Interfax-Russia.ru - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил правительству РФ снять ограничения в обеспечении жильем пострадавших от наводнения жителей региона, которые имеют в собственности другую недвижимость, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

Письмо с таким предложением направлено председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий июньского наводнения Виталию Мутко, говорится в сообщении.

3 августа вступили в силу Правила предоставления финансового обеспечения гражданам, утратившим жилье в результате наводнения, утвержденные постановлением правительства РФ. Согласно документу, получить новое жилье могут те, у кого нет в собственности другой недвижимости, пригодной для проживания, или ее размер меньше учетной нормы, установленной Жилищным кодексом РФ.

"На практике выяснилось, что у значительного числа людей, потерявших дома или квартиры, в собственности, либо в доле в праве общей собственности есть другое жилье, где проживают родители, бабушки, взрослые дети, для которых эта недвижимость и была куплена", - отмечается в сообщении.

Кроме того, у некоторых граждан есть жилье в других регионах страны, и проверка его соответствия учетной норме, которая устанавливается отдельно в каждом субъекте РФ, вызывает большие сложности.

"Это затягивает сроки принятия решений о предоставлении жилья и фактического обеспечения им, и вызывает социальную напряженность среди пострадавших", - сказано в пресс-релизе.

"Прошу Вас ходатайствовать перед правительством РФ об исключении из Правил условий, ограничивающих возможность предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем гражданам, которые имеют в собственности иное жилое помещение (...) независимо от соответствия/несоответствия общей площади такого жилого помещения учетной норме", - говорится в письме Левченко, адресованном Мутко.

Как ранее сообщалось, по уточненным данным во время июньского наводнения было подтоплено 10 тыс. 890 жилых домов, из которых более 5,4 тыс. снесено полностью или не подлежит восстановлению. К настоящему времени 2,5 тыс. семей обратились с заявлениями на получение свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (жилищных сертификатов). Выдано 522 документов. Новые дома и квартиры приобрели 20 семей - в основном в Тулуне и в Иркутске.

Масштабное наводнение в конце июня затронуло 10 районов Иркутской области. Было подтоплено 109 населенных пунктов с 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек, в том числе 10,45 тыс. детей. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В конце июля Иркутская область пережила вторую волну наводнения. Были подтоплены 58 населенных пунктов, в том числе города Тулун, Нижнеудинск и Байкальск. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека. Многие дома были подтоплены повторно.