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20.08.19 13:10

Индустриальный парк "Култаево" создадут в Пермском крае к 2021г

Фото со страницы Максима Решетникова в соцсети
20 августа. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития РФ одобрило выделение из федерального бюджета субсидии в размере 475 млн рублей на создание индустриального парка "Култаево" в Пермском крае, сообщил губернатор региона Максим Решетников на своей странице в соцсети.

"Первый в крае индустриальный парк позволит собственникам малого и среднего бизнеса экономить на обслуживании и эксплуатации собственных производств. Рассчитываем, что специализацией парка станет обрабатывающая промышленность, машиностроение и металлообработка, строительные материалы, медицинская и пищевая промышленность", - написал Решетников.

По его словам, инвестором проекта выступает компания "БауИнвестГрупп", в ходе реализации инвестпроекта освоено 167 млн рублей. До 2021 года планируется выделить еще 475 млн рублей из федерального и 25 млн рублей из краевого бюджетов, также будут привлечены средства частных инвесторов.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора и правительства региона, индустриальный парк находится на площадке с выгодной транспортной доступностью - в 20 км от Перми, в 3 км от нового терминала Международного аэропорта Пермь (Большое Савино), в 24 км от речного порта Пермь и примыкает к новой четырехполосной скоростной дороге - шоссе Космонавтов. По данным пресс-службы, все эти факторы позволят грамотно организовать логистические потоки, в том числе минуя город Пермь.

По словам министра экономического развития региона Максима Колесникова, которые приводит пресс-служба, создание индустриального парка позволит привлечь в экономику края не менее 4 млрд рублей.

Со ссылкой на гендиректора "БауИнвестГрупп" (основной инвестор индустриального парка) Андрея Сбоева сообщается, что в настоящее время есть предварительные договоренности с потенциальными резидентами индустриального парка - компаниями, работающими в нефтегазовой отрасли, машино- и авиастроении, бытовой химии. Кроме того, ведутся переговоры с теми предприятиями, которые будут создавать на территории парка вспомогательные сервисы: точки общественного питания, клининговые услуги и прочее.

"Для будущих резидентов индустриального парка предусмотрен довольно широкий перечень льгот и преимуществ. Например, льгота по налогу на прибыль - в Пермском крае она составляет 15,5% в отличие от основной в 20%, а также по налогу на имущество - 1,1% для наших резидентов в отличие от общей ставки в 2,2%", - сказал Сбоев.

По данным пресс-службы, "БауИнвестГрупп" начала развивать в Култаевском сельском поселении территорию площадью 19 га в 2015 году. За четыре года были сформированы земельные участки для размещения производственных, административных строений и обслуживающих их объектов, получены технические условия на подведение необходимых инфраструктурных коммуникаций, построены основные питающие инженерные сети. Организация подобного парка станет первым шагом в освоении нового промышленного кластера Пермского края на площадках по принципу greenfield, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, ООО "БауИнвестГрупп" (Пермь) в 2016 году сообщило о начале строительства крупного логистического центра в Пермском крае. По данным на май 2016 года, объем инвестиций оценивался на уровне 2,7 млрд рублей. Завершить первую очередь строительства изначально планировалось в 2017 году, весь проект - в 2019 году.

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