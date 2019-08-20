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20.08.19 13:15
Татарстан намерен к октябрю заключить все госконтракты по нацпроектам
"Оставшиеся работы по проведению торгов и заключению государственных контрактов в части реализации мероприятий региональных проектов будет завершены до конца сентября 2019 года", - приводятся в пресс-релизе слова министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева.
По информации министерства, к настоящему времени Татарстан заключил 359 госконтрактов - 80% от общего объема госконтрактов в рамках нацпроектов.
На реализацию национальных проектов в Татарстане планируется направить 53 млрд рублей за 3 года: 34,8 млрд рублей из федерального бюджета и 18,2 млрд рублей из бюджета Татарстана.
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