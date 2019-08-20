Татарстан намерен к октябрю заключить все госконтракты по нацпроектам

20.08.19 13:15

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

20 августа. Interfax-Russia.ru - Власти Татарстана планируют к октябрю провести оставшиеся торги и заключить все госконтракты в рамках нацпроектов, сообщает пресс-служба республиканского Минэкономики.

"Оставшиеся работы по проведению торгов и заключению государственных контрактов в части реализации мероприятий региональных проектов будет завершены до конца сентября 2019 года", - приводятся в пресс-релизе слова министра экономики Татарстана Фарида Абдулганиева.

По информации министерства, к настоящему времени Татарстан заключил 359 госконтрактов - 80% от общего объема госконтрактов в рамках нацпроектов.

На реализацию национальных проектов в Татарстане планируется направить 53 млрд рублей за 3 года: 34,8 млрд рублей из федерального бюджета и 18,2 млрд рублей из бюджета Татарстана.