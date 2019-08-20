Детеныш зебры появился на свет в нижегородском зоопарке

20.08.19 13:19

© РИА Новости. Алексей Куденко

20 августа. Interfax-Russia.ru - Семейная пара зебр из нижегородского зоопарка "Лимпопо" стала родителями, сообщается в группе учреждения в соцсети во вторник.

"Малыш, появившись на свет, быстро встал на ножки и теперь ни на шаг не отходит от мамы. А она, в свою очередь, оберегает его от всех и кормит молоком (кстати, оно у зебр бело-розовое). Первое время даже папа не мог приблизиться к сыночку", - говорится в сообщении.

Нижегородцам предлагают придумать имя новорожденному жеребенку .

"Свои варианты вы можете оставлять в специальном ящике, который мы установили около вольера. Мы будем собирать варианты в течение месяца, а потом выберем один из них и объявим официально", - отмечают сотрудники зоопарка.