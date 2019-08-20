Рособрнадзор опроверг запрет на мобильные телефоны в школах

20.08.19 13:22

© РИА Новости. Павел Лисицын

20 августа. Interfax-Russia.ru - Ограничение использования мобильных телефонов в школах не предполагает запрет гаджетов в образовательных учреждениях, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

"Это рекомендация. Я прошу на собраниях донести эти рекомендации до директоров школ, до учителей, родителей. (...) Это не запрет ни в коем случае на мобильные телефоны", - сказал Кравцов в ходе педагогического совета Ленинградской области во вторник.

Он пояснил, что такая рекомендация разработана для того, чтобы не мешать образовательному процессу.

В понедельник рабочая группа с участием сразу трех ведомств - Роспотребнадзора, Рособрнадзора и министерства просвещения России - разослала в регионы РФ рекомендации ограничить использование в школах мобильных телефонов и других гаджетов.

Как отмечалось в сообщении, размещенном на официальном сайте Минпросвещения России, такая мера обусловлена целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса. При этом ограничения не должны касаться детей, которым использование устройств нужно по состоянию здоровья - например, при сахарном диабете, когда необходимо отслеживать сахар в крови.

Ранее против использования мобильных телефонов в школах высказывалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее поручению была создана рабочая группа с участием Роспотребнадзора, Минпросвещения и Рособрнадзора, которая должна была рассмотреть все "за" и "против" и выработать рекомендации.